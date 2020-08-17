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قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.
ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.
وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-17
قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.
ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.
وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:50 AM
شركة كانسينو: نجري مباحثات مع روسيا والبرازيل
قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.
ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.
وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.
، الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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