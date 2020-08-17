شكرا لقرائتكم شاهد.. شاب في ينبع يقفز على ظهر حوت ويسبح معه في البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. شاب في ينبع يقفز على ظهر حوت ويسبح معه في البحر
متابعات الخليج 365 - ينبع
وثّق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قفز شخص في ينبع على ظهر سمكة القرش الحوتي بالبحر الأحمر.
وأظهر الفيديو، الشخص خلال تواجده على متن قارب مع بعض أصدقائه قبل أن يقترب من الحيتان التي كانت تسبح بجوار القارب.
وقام الشاب بالقفز على ظهر أحد الحيتان ومن ثم تحرك مع الحوت وقاما بالسباحة معاً في مشهد مثير.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاب في ينبع يقفز على ظهر حوت ويسبح معه في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.