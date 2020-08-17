2020-08-17

شاهد.. شاب في ينبع يقفز على ظهر حوت ويسبح معه في البحر

متابعات الخليج 365 - ينبع

وثّق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قفز شخص في ينبع على ظهر سمكة القرش الحوتي بالبحر الأحمر.

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وأظهر الفيديو، الشخص خلال تواجده على متن قارب مع بعض أصدقائه قبل أن يقترب من الحيتان التي كانت تسبح بجوار القارب.

وقام الشاب بالقفز على ظهر أحد الحيتان ومن ثم تحرك مع الحوت وقاما بالسباحة معاً في مشهد مثير.

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