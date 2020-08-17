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بالفيديو.. استشاري: المملكة تجاوزت مرحلة الخطر من كورونا
التوصل إلى لقاح فعال وبدء استخدامه خلال شهور
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله الحقيل، إن المملكة تجاوزت من الناحية العلمية مرحلة الخطر من فيروس “كورونا” المُستجد.
وأضاف الحقيل أن تجاوز مرحلة الخطر يعود لعدة أسباب، أبرزها هو أن نسبة التعافي المُسجلة بالمملكة والتي تُعد من أفضل النسب عالمياً.
وتوقع الحقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، التوصل إلى لقاح فعال وبدء استخدامه خلال شهور قليلة، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري 2020.
وأشار الدكتور عبدالله الحقيل إلى أن الجائحة لا زالت موجودة بالعالم لكن تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى.
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