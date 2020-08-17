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شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار شبه غزيرة على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار شبه غزيرة على 4 مناطق
اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة على مناطق المملكة.
كما توقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير وغرب نجران وجنوب الشرقية.
ونصح الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، من له رغبة في السفر بزيارة الجنوب خاصة مرتفعات جازان وعسير، موضحاً أن الأيام المقبلة مناسبة للذهاب إلى منطقة عسير وجازان لمن يرغب في الأجواء الضبابية والأمطار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
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