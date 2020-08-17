، الخضيري عن رسائل العلاج البريطاني الجديد للسكري: قديم ومبالغ فيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - استاذ المسرطنات: غير صحيح ويعود إلى عام 2014 أي قبل 7 سنوات

نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة ما يُنشر من رسائل حول إعلان الصحف البريطانية إيجاد دواء جديد للسكري.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تدور رسالة مفادها أن علاجاً جديداً للسكري تعلنه جميع الصحف البريطانية.. هذا غير صحيح وقديم، حسب التواريخ بالخبر، أنه كان قديماً ولعام ٢٠١٤، أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.