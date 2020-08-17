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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف أمس فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابًا.
وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية، بأن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحًا.
وقد تَعَرّض الفندق لهجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أُعلن إثره عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.الصومال
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 08:23 AM
ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف أمس فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابًا.
وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية، بأن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحًا.
وقد تَعَرّض الفندق لهجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أُعلن إثره عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
، الصومال.. ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح على فندق بمقديشو إلى 10 قتلى و30 مصابًا ،
المصدر : الخليج 365
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