محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين ارتفع إلى 3.3 مليون والضحايا 107852 قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة. ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.فيروس كورونا الجديد 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 08:28 AM Advertisements إجمالي المصابين ارتفع إلى 3.3 مليون والضحايا 107852 البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة. ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة. الكلمات المفتاحية ، البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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