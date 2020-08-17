شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وزير الطاقة: لدينا خطط لتصبح المملكة من الدول الرئيسة في تصدير الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بأن لدى المملكة خططاً طموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح أن ذلك سيتم متى ما اكتملت البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذه الخُطط ستضع المملكة على أعتاب نقلة نوعية في مجال تصدير الكهرباء، من خلال مشروعات الربط الكهربائي العربي.