شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " ينصح بزيارة جازان وعسير الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، ارتفاع قليل في درجات الحرارة على مناطق المملكة.

ونصح الحصيني من له رغبة في السفر بزيارة الجنوب خاصة مرتفعات جازان وعسير، موضحا أن الأيام القادمة مناسبة للذهاب إلى منطقة عسير وجازان لمن يرغب في الأجواء الضبابية والأمطار.

كما توقع اليوم الأثنين وليلة الثلاثاء، أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير وغرب نجران وجنوب الشرقية.