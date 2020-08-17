صورة تاريخية للملك المؤسس بيده هدية تلقاها في حفل للبرلمان المصري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر الملك عبد العزيز رحمه الله في صورة تاريخية، حاملا بيده هدية تلقاها خلال حضوره حفل بالبرلمان المصري. ظهر الملك عبد العزيز رحمه الله في صورة تاريخية، حاملا بيده هدية تلقاها خلال حضوره حفل بالبرلمان المصري. والتقطت الصورة عام 1946م، حينما قدم الخطاط المصري محمود الشحات للملك عبد العزيز لوحة كتب عليها الآية الكريمة: " واعتصموا بحبل الله جميعا " . شاهد أيضًا:

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