سدايا تعقد ورشة عمل لمدراء الفرق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لتوعيتهم بخاصية إدارة التجمع

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نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم ورشة عمل افتراضية لشرح خاصية إنشاء وإدارة التجمع وذلك لمدراء الفرق لأندية دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ضمن إطار الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية بمتابعة وزارة الرياضة.

حيث تم تقديم شرح مفصل لكيفية إدارة هذه الخاصية ليتم تفعيلها في الأندية الرياضية والتي ستسهم بإذن الله في ضمان خلو المنشآت الرياضية من المصابين أو المخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19). هذا وقد ساعدت الخاصية في الجولة الماضية في التعرف على حالات مخالطة لمصابين بالفيروس، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.





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