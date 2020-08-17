بالصور .. تفاصيل مثيرة ليلة إنقاذ 12 متسابق بعد فقدانهم في جبال الطائف

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نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف بالتعاون مع جمعية” ساعد ” في العثور على 12 متسابق في رياضة الهايكنج ” المشي في الجبال لمسافات طويلة ” بعد فقدانهم امس .

وفي التفاصيل ، فقد قطع المتسابقون مسافة طويلة في الطرق الجبلية الوعرة ونفذت مؤنتهم ولم يتمكنوا من العودة وكانوا في مواقع متفرقة .

وبمجرد أن لاحظ مسؤولي الرياضة تأخرهم تم إبلاغ الدفاع المدني الذي هرع لموقع المسابقة مع فريق من جمعية ” ساعد ” للبحث والإنقاذ .

وتم العثور على احد المتسابقين الذي كان في حالة إعياء شديدة حتى تعافى..، ومن ثم واصل الفريق البحث عن المتسابقين الآخرين وتم العثور عليهم جميعاً بعد 12 ساعة متوصلة من جهود البحث .

كما حرص الدفاع المدني وفريق “ساعد ” على البقاء مع المتسابقين حتى بزوغ شمس الصباح واتضاح الرؤية واستعادة نشاطهم ، ولم يتم نقل أحد إلى المستشفى –ولله الحمد – .

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