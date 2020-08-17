فيديو.. أول ظهور لباهبري بعد تعافيه من كورونا

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديو لاستشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، من داخل مستشفى الدكتور سليمان فقيه، حيث يتلقى العلاج اللازم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت المشاهد الحالة الصحية لباهبري، الذي دخل العناية المركزة مطلع ذي الحجة، أنه بات في طور التعافي من الفيروس، وذلك بعد خضوعه للعلاج اللازم في المستشفى.

يُذكر أن الدكتور نزار باهبري أسهم في توعية الملايين من فيروس كورونا المستجد من خلال فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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