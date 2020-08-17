مستشار تعليمي يكشف أسباب اعتماد 7 أسابيع من التعليم عن بُعد في بداية العام الدراسي

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كشف المستشار التعليمي والتربوي، الدكتور محمد العامري، أسباب الاستقرار على آلية التعليم عن بُعد لمدة سبعة أسابيع لبداية العام الدراسي.

وأوضح خلال مداخلته في برنامج إذاعي على قناة MBC إف إم، أن الفصل الدراسي يُقسم من الناحية التعليمية إلى 3 أقسام، يستمر كل ثلث نحو شهر ونصف، مشيرًا إلى أن فترة السبعة الأسابيع تغطي القسم الأول من الأقسام الثلاثة من الفصل الدراسي.

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وأشار إلى أنه تم وضع فرضيتين، منها تجهيز المدارس والهيئات التعليمية لبداية العام الدراسي حضوريًا، بالإضافة إلى فرضية التعليم الإلكتروني، مؤكدًا أن فترة السبعة الأسابيع تسمح بتقييم الوضع بشكل أمثل، سواء من وزارة التعليم أو الصحة.

وقال العامري إن عملية التقييم ستنتهي مع الأسبوع الخامس، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن وضع الدراسة خلال الأسبوعين المتبقيين من الأسابيع السبع.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد حدد آلية بداية العام الدراسي الجديد خلال بيان صحفي بالأمس، كما تم الإعلان عن آلية حضور الطلاب في الجامعات العملية، بالإضافة إلى آلية توزيع الكتب وحضور المعلمين والمعلمات والمشرفين في المدارس.

