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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة “كورونا” لا تزال مُستمرة حول العالم، مشيراً إلى أن انتهاء تلك الجائحة مُرتبط ببعض الأمور بينها توفر لقاح فعال.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للوزارة حول مستجدات فيروس “كورونا”، إن الوصول إلى نهاية الفيروس هو أمر مرتبط بما تعلن عنه الهيئات والمنظمات العالمية المعنية بذلك، خاصةً وأن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً.
ولفت إلى أن نهاية الجائحة سيتحدد بالانحسار في أعداد الإصابات والوفيات، والانخفاض في الانتشار حول العالم، إلى جانب وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.
ونوه إلى أن تراجع أعداد الحالات والإصابات بالفيروس بالمملكة جاء نتيجة للالتزام العالي بالإجراءات والاحترازات الوقائية، والبروتوكولات والتطبيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر العبدالعالي: جائحة “كورونا” لا تزال مُستمرة.. وهذه العوامل تحدد نهايتها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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