أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو

︎ :

.



ارتفع معدل أسعار الجملة في السعودية خلال شهر يوليو بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي (مقارنة بنفس الشهر من 2019)، بينما ارتفع بنسبة 7.9 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق من نفس العام).

وبحسب “الاقتصادية”، جاء الارتفاع على أساس سنوي بسبب ارتفاع “منتجات الزراعة وصيد الأسماك” بنسبة 17 في المائة. والغذاء والمشروبات بنسبة 11.9 في المائة والمنتجات المعدنية بنسبة 12.8 في المائة.

