القيادة تُعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه روبرت ترامب.

وقال الملك: تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكي، قال فيها: تلقيت نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترامب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.