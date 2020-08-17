وزارة الموارد البشرية تحدد حالة تمنع إلغاء رخصة العمل بعد دفعها

ردَّت على إحدى المؤسسات

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بالحالة التي تستوجب منع إلغاء رخصة العمل بعد دفعها. وأكدَّت الوزارة، أنه في حال تم سداد رخصة العمل بغرض الخروج النهائي لا يمكن إلغاؤها، وذلك ردًّا على تساؤل تلقّته الوزارة من إحدى المؤسسات قالت فيه، «هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي بعد دفعها؟ وإصدار رخصة عمل عادية بدلًا عنها؟». Advertisements اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» تدعو جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم.. إليك الخطوات

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