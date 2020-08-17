«أبشر» توضح طريقة حل مشكلة اختفاء أسماء أفراد من أسر المستفيدين

بيَّنت الإجراءات والبيانات المطلوبة
أوضحت منصة أبشر طريقة حل اختفاء بعض أفراد الأسرة من حسابات المستفيدين، وذلك بالتواصل إلكترونيًّا مع المنصة.
وقالت «أبشر»، إنه في حالة عدم ظهور أسماء بعض أفراد أسرة المستفيد يتم تزويد المنصة باسم المستفيد الثلاثي ورقم الهوية ورقم هوية الفرد وتاريخ ميلاده ورقم للتواصل برسالة خاصة.
جاء ذلك ردًّا من المنصة على تساؤل تلقته عبر «تويتر» من أحد المستفيدين قال فيه: «عند الضغط على زر التعريف على فرد من الأسرة لا يظهر بعض أسمائهم».
وتقدم منصة «أبشر» الخدمات كافة في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
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