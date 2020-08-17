أخبار السعودية اليوم..«الصحة» تكشف حقيقة علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا.. وتوضيح من «التعليم» بشأن حضور المعلمين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم حيث حدد حساب المواطن آلية الاعتراض على مبلغ دعم شهر أغسطس للدفعة الـ33، فيما بدأت وزارة التعليم تسليم الكتب الدراسية لأولياء أمور الطلاب بجميع مناطق المملكة مع عودة الهيئة الإدارية، وإلى التفاصيل:

جدة والرياض ومكة المكرمة في مقدمة حالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدرت مدينة جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 556 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 266,953 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة 245 حالة شفاء، وحلت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة مسجلة 102 حالة شفاء.

فهد بن حثلين: إعداد برامج نوعية لمبادرة السنة الدولية للإبليات 2024

رحّب الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل «ICO»، باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد توصية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو». مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص سنة للإبليات هو إلقاء الضوء على هذه السلالة ودورها في حياة البشرية في مجال الغذاء والنقل والتعايش.

الصحة: تسجيل 1227 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 39 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298,542 حالة منذ بداية الجائحة، فيما تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 266,953 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3,408 حالة.

بالفيديو.. الصحة توضح حقيقة وجود علاقة بين فصيلة الدم وشدة مضاعفات كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا توجد أي دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم وشدة مضاعفات فيروس كورونا المستجد. مضيفًا بأن كل شخص بأي فصيلة دم معرض لذات المخاطر من بقية الفصائل وتكون خطورته أعلى إذا كان من الفئات الخطرة حال كان من المصابين بالأمراض المزمنة أو الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر.

«الصحة» عن إصابات كورونا: الرياض وجازان في الصدارة.. وهذه المناطق الأقل تضررًا

كشفت وزارة الصحة خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المدن؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 1227 إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 62 إصابة جديدة، وحلّت جازان في المرتبة الثانية بـ57 حالة، كما تم تسجيل 57 في جدة و56 في مكة المكرمة.

بالتفاصيل.. حساب المواطن يوضح آلية الاعتراض على مبلغ الدعم لدفعة أغسطس

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تقديم طلبات الاعتراض على استحقاق مبلغ الدعم للدفعة الـ33، مشيرًا إلى أنه في حال كان المستفيد «فردًا مستقلًّا»، وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، فيلزم تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

في أول يوم عودة للهيئة الإدارية.. أولياء الأمور يتسلمون الكتب الدراسية

بدأت وزارة التعليم في تسليم الكتب الدراسية لأولياء أمور الطلاب في جميع مناطق المملكة مع عودة الهيئة الإدارية، وذكرت الوزارة أن أولياء الأمور حرصوا على الحضور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية، موضحة أن هذا يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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لموظفي القطاع الخاص.. تعرّف على شروط وآلية دعم أجر أيام غسل الكلى

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى الذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في الأعمال التي التحقوا بها، موضحًا أن أن برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى يحقق الاستقرار الوظيفي لمرضى غسل الكلى على أن يعوّض الصندوق منشآت القطاع الخاص عن أجر أيّام الإجازة التي يحصل عليها الموظفون للقيام بالغسيل الكلوي للتنقية الدموية.

بالفيديو.. «التعليم»: إتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم مع إمكانية حضورهم للمدرسة

كشفت متحدثة التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، عن تخصيص مناهج تربية فكرية حديثة وإتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم، موضحة أن الطلاب من ذوي الإعاقة في برامج ومعاهد التربية الخاصة تخصص لهم وزارة التعليم مناهج تربية فكرية حديثة، إضافة إلى استخدامهم فصول افتراضية فردية مع المعلمين للتواصل بشكل فعال.

بالفيديو.. متحدث التعليم توضح آلية حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة ومهام عملهم

قالت متحدث التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، إن حضور المعلمين والمعلمات إلى المدرسة سيكون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل وفق مهام محددة، بالتنسيق مع إدارة المدرسة مع تطبيق الإجرءات الاحترازية كافة للحفاظ على سلامتهم.

مصادر لـ«عاجل»: سرقة كابلات كهربائية بمجمع تعليمي بصبيا.. والشرطة تحقق

فوجئ موظفو مجمع تعليمي للبنات بمحافظة الدرب التابع لإدارة تعليم صبيا، بانقطاع خدمة الكهرباء بالمباني المدرسية، مع أول أيام عودة الهيئة الإدارية لمدارس البنين والبنات بالمملكة إلى مقر أعمالهم بعد انقطاع طويل، وقالت مصادر لـ«عاجل»، أنه فور اكتشاف سرقة الكابلات تابعت إدارة تعليم صبيا وشرطة محافظة الدرب ملف قضية السرقة وفتح تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الواقعة وملابساتها والتعرف على هوية الجناة كون المسروقات تقدر قيمتها بمبالغ طائلة جدًّا.

«المجلس الصحي» يوضح الإجراءات المتبعة في حال مخالطة مصاب بكورونا

أوضح المجلس الصحي السعودي، الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها الشخص المخالط لمصابٍ بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب على المخالط الذي يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا، الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما شدد على ضرورة التأكد من سلامته بالفحص عبر المراكز الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة حول المملكة، وفقًا للمجلس الصحي السعودي.

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