السعودية اليوم / تسجيل 561 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات حالة واحدة ليصبح 9232.

// يتبع //

07:19ت م

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برلين 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 224014.وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات حالة واحدة ليصبح 9232.// يتبع //07:19ت م0010

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