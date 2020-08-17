السعودية اليوم / تجاوز حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند 50 ألفا



نيودلهي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الهند إلى 50 ألفا اليوم الاثنين مع تسجيل 900 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي بريطانيا كالدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2,6 مليون إصابة.

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