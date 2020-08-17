السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 197 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



سول 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 197 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك ارتفع اجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 15 الفا و 515 حالة من بينها 305 حالة وفاة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت يوم الأحد 279 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19- وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أوائل مايو الماضي، في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم من تفشي المرض على نطاق واسع في منطقة العاصمة سول ذات الكثافة السكانية العالية .

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07:15ت م

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سول 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 197 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك ارتفع اجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 15 الفا و 515 حالة من بينها 305 حالة وفاة.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت يوم الأحد 279 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19- وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أوائل مايو الماضي، في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم من تفشي المرض على نطاق واسع في منطقة العاصمة سول ذات الكثافة السكانية العالية .// انتهى //07:15ت م0008

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