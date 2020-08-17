

مكسيكو سيتي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:15ت م

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مكسيكو سيتي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 522162 حالة والوفاة إلى 56757.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:15ت م0006

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في المكسيك ترتفع إلى 522162 والوفيات 56757 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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