السعودية اليوم / ليبيا تسجل 434 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد ووفاة 8 حالات



طرابلس 27 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و 434 إصابة جديدة بفيروس

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 حالات وفاة، حالة في غريان وحالة في مسلاتة، وحالتين في أوباري في حالة في المرج وحالة في بنغازي وحالة في أجدابيا وحالة في زليتن، ليصبح إجمالي الوفيات بسبب كورونا 153 حالة.

وعن الحالات النشطة، أضاف المركز، أنها 7,086 حالة.

// انتهى //

07:14ت م

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طرابلس 27 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 حالات وفاة، حالة في غريان وحالة في مسلاتة، وحالتين في أوباري في حالة في المرج وحالة في بنغازي وحالة في أجدابيا وحالة في زليتن، ليصبح إجمالي الوفيات بسبب كورونا 153 حالة.وعن الحالات النشطة، أضاف المركز، أنها 7,086 حالة.// انتهى //07:14ت م0003

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