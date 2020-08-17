ماسكات طبيعية في 3 دقائق للعنايه بالبشرة الجافة والنتيجة لحظية

تحتاج البشرة الجافة إلى العناية؛ لأنها تحتاج إلى تعويض الزيوت التي تفقدها، ولذلك يجب عليكي أن تقومي بوضع كريمات مرطبة للبشرة، وتناول السوائل التي تعمل على إعطاء وجهك الحيوية، والنشاط، وتناول الأطعمة الصحية، وشرب كميات كبيرة من الماء، وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، والأهتمام ببشرتك، وأستخدام ماسكات للبشرة الجافة، سوف نقدم لكي عدت ماسكات للإهتمام بالبشرة الجافة.

ماسك اللوز والشوفان

يحتوي الشوفان على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة الجافة، ويعمل هذا الماسك كمرطب للوجه؛ لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمعادن، والعناصر الغذائية المفيدة، ويحتوي على مادة السابوسين، وهي تعمل على تنظيف البشرة، ويمكن أن تستخدم كمطهر طبيعي للبشرة، ويحتوي على مضادات للأكسدة، فيعمل هذا الماسك على إزالة خلايا الجلد الميت ويعالج جفاف البشرة ويعمل على ترطيب البشرة، ومنحها الحيوية، والنشاط، والنضارة، كما أن ماسك الشوفان واللوز يعتبر مناسب جداً لجميع أنواع البشرة، سوف نقدم لكي طريقة عمل الماسك بكل سهولة، ومكونات طبيعية، ومفيدة على صحة للبشرة.

المكونات اللازمة لعمل الماسك

خمسة حبات من اللوز. ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. ملعقة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الماسك

احضري المطحنة الكهربائية، ثم قومي بطحن حبات اللوز جيداً، ثم ضيفي إليه ملعقة كبيرة من الشوفان، وقلبيهم جيداً، ثم ضيفي إليهم ملعقة من العسل الأبيض، وملعقة من الزبادي، ثم قلبي المكونات جيداً حتي تتجانس، وتحصلين على خليط متماسك في القوام، ثم قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بالتدليك، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

ماسك الخيار

يعتبر الخيار من الماسكات الطبيعية، والتي تعتبر علاج طبيعي للبشرة الجافة، ويقوم الخيار بترطيب البشرة، ويحتوي الخيار على نسبة كبيرة من الماء، ويحتوي الخيار على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ويساعد ماسك الخيار على توحيد لون البشرة، ويساعد في التخلص من الأنتفاخات التي توجد تحت العين، ويعمل على تجديد خلايا الجلد، ومعالجة المسام المفتوحة، وتقليل الهالات السوداء، ويعمل ماسك الخيار على تقليل ظهور البقع، والتقليل من ظهور التجاعيد، وعلامات الشيخوخة، ويحتوي هذا الماسك على الكثير من الفيتامينات، ومن ضمنها فيتامين (C)، وفيتامين (K)، وفيتامين (A)، ويحتوي على مضادات للأكسدة، ويحتوي أيضاً على الكثير من المركبات المضادة للإلتهابات التي تساعدك على الحصول على بشرة نقية، وصافية، ومشرقة، سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الماسك في المنزل بمكونات طبيعية، وصحية.