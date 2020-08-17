تنعيم الشعر وفرده في دقايق معدودة بماسكات طبيعية 100%

فرد وتنعيم الشعر في دقائق بوصفات طبيعية، يعتبر الشعر هو أكثر الأمور التي تعتني بها السيدات ومن أجل الحصول على شعر ناعم وصحي من الأفضل اختيار الطرق والمنتجات المناسبة للشعر والتي لا تحتوي على مواد كيميائية مضرة للشعر، فيستحسن الابتعاد نهائياً عن استخدام مصفف الشعر وذلك لأنه يضر الشعر كثيراً وإليكم في السطور الآتية طرق بسيطة لتنعيم الشعر.

طرق سهلة لتنعيم الشعر:

يوجد الكثير من الطرق والوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تنعيم الشعر وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الطرق:

تنعيم الشعر بوصفة خل التفاح

يعتبر خل التفاح من الوصفات الفعالة لحل مشاكل الشعر ويتم استخدامه باتباع الطرق الآتية:

إحضار ربع كوب من خل التفاح وكوب من المياه وخلطهم جيداً مع بعضها البعض. يتم غسل الشعر أولاً بالمياه والشامبو ثم يتم تدليك بالخليط وغسله مرة أخرى.

تنعيم الشعر بثمرة من الموز

خليط الموز، يعتبر من أهم الوصفات التي تساعد على تقوية الشعر وحمايتها وهذا لأن الموز يحتوي على الكثير من المواد المفيدة للشعر على سبيل المثال الفيتامينات والكربوهيدرات والزيوت الطبيعية والبوتاسيوم، وإليكم طريقة استخدامه:

إحضار ثمرة من الموز مع ملعقتين من الزبادي. القيام بهرس الموز ثم إضافته إلى الزبادي ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم وضع الخليط على الشعر ابتداء من الجذور حتى الأطراف. يتم وضعه قبعة الاستحمام على الشعر وتركها عليه لمدة ساعة تقريباً. القيام بغسل الشعر باستخدام المياه الفاترة وستلاحظين النتيجة في أقرب وقت.

يمكن عمل كل ماسكات الشعر يومان من كل أسبوع لنتيجة مذهلة من تنعيم وفرد الشعر بكل سهولة.