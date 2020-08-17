إنبات الشعر والقضاء على الصلع الوراثي بوصفات طبيعية في كل منزل

يعتبر الصلع أو كما يسمى بالثعلبة الذكرية الشكل، مشكلة من المشاكل التى تصيب غالبية الرجال، وعادة ما يكون السبب وراثياً، فدائما مايكون الصلع فى مقدمة فروة الرأس أو فى المنتصف، تاركاً باقى الشعر فى الأطراف على شكل حدة الحصان، فهو تقليص وتقصير لبصيلات الشعر، والتى من الصعب عودة الشعر مرة أخرى عند البعض، ويرجع ظهور الصلع أيضا إلى عوامل نفسية أو إتباع بعض الأدوية، ولكن لم ييأس البعض من إتباع بعض الوصفات التى تساعد فى نمو الشعر من جديد سواء كانت وصفات طبية أو وصفات طبيعية.

الوصفات الطبيعية التى تساعد على القضاء على الصلع:

حيث يوجد العديد من الوصفات الطبيعية غير مكلفة وآمنة فى نفس الوقت ويمكن تحضيرها فى البيت بسهولة.

1 ) زيت الزيتون:

والذى يعمل على تحفيز وتعزيز بصيلات الشعر للنمو من جديد، حيث نقوم بوضع ربع كوب من زيت الزيتون فى وعاء عميق على النار، حتى نقوم بتدفئته، ثم بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها ونقوم بفردها على الرأس لمدة عشرون دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب، وتكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

2) زيت حبة البركة:

حيث يعمل على منع تساقط الشعر، ويقوى بصيلات الشعر ويعمل على محاربة الصلع، وذلك بخلط ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة أو كما يسمى بزيت الحبة السوداء، مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون فى وعاء، ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بعد ذلك بفرد خليط الزيوت على الشعر وندلك الشعر جيداً، ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو المناسب والماء الفاتر، وتكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات فى الاسبوع.

3 ) الألوفيرا:

يعتبر جل الصبار الطبيعي، والذى يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويمنع تساقطه ويساعد فى القضاء على الصلع، وذلك عن طريق تدليك فروة الشعر يجب الصبار وتركه لمدة عشرون دقيقة ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة مرتين كل اسبوع للحصول على أفضل النتائج.