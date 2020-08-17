لا تخجلي بعد اليوم حيث يمكنك القضاء على اسمرار الركبة والكوع بلحظات

تعتبر منطقة الركبة ومنطقة الكوع من المناطق التى تتعرض للشمس كثيراً، بالإضافة إلى الجلوس أحياناً على الركبة وكذلك السند على الكوع، مما يؤدى إلى اسمرار وخشونة هاتين المنطقتين، التى يحرص الجميع على إتباع الوصفات لتبيضها حيث مظهرها الجاف يعد مخجل جداً وخاصةً في فصل الصيف حيث ارتداء الملابس القصيرة، والحلول موجودة، ومتاحة للجميع حيث يمكنك بمكونات بسيطة متاحة في منزلك القضاء على اسمرار وجفاف سنين والشعور بالثقة في النفس، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

وصفات للقضاء على اسمرار الركبة والكوع

1 ) عصير الليمون:

وذلك بغمس قطنة فى عصير الليمون وتمريرها على الركبة والكوع فى حركات دائرية ونتركه لمدة خمس دقائق، ثم شطف المنطقة بالماء البارد.

2 ) زيت الزيتون:

حيث يعمل على ترطيب ونعومة البشرة، حيث نخلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من زيت الزيتون وخلطهم جيداً، ثم نقوم بوضع الخليط على الركبة والكوع فى حركات دائرية، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ونتركه على المنطقة لمدة عشر دقائق، ثم نشطف المنطقة بالماء الفاتر.

3 ) خل التفاح:

والذى له قدرة على تفتيح المناطق الغامقة فى الجسم، حيث نقوم بخلط وتخفيف خل التفاح بالماء، ونغمس قطنة بالخليط السائل وتمريرها على المنطقة فى حركات دائرية لمدة خمس دقائق، ثم نغسل الجسم بالماء البارد.

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4 ) الكركم:

الكركم له قدرة فعالة على تبيض الجسم، وعند خلطه بالحليب الذى يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، حيث نخلط ملعقتين كبيرتين من الكركم مع ملعقتين من الحليب، ونخلطهم جيداً، ونقوم بوضع الخليط على الركبة والكوع ونتركهم لمدة عشرون دقيقة، ثم نقوم بغسل هاتين المنطقتين بالماء الفاتر.

5 ) الزبادى:

التى تحتوى على حمض اللاكتيك الذى يساعد على تبيض البشرة ونضارتها، وعند خلط الزبادى مع كمية مناسبة من الخل، ونضعهم على الركبة والكوع ونتركهم لمدة عشرون دقيقة، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر

6 ) الألوفيرا:

جل الصبار الطبيعي الذى يعمل على ترطيب البشرة ونعومتها، فنقوم بوضع جل الصبار على منطقة الركبة والكوع ونتركهم لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسل الركبة والكوع بالماء الفاتر.