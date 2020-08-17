وصفات بروتين طبيعي لتنعيم وتطويل الشعر

يفقد الشعر مع تقدم الإنسان فى العمر، الغلاف البروتيني للشعر والذى يعرف بالكيرياتين الذى يعمل على فرد الشعرة وحمايتها من التلف، ومع الاستخدام الكثير فى الشامبو الملئ بالمواد الكيميائية وكذلك الاستخدام المفرط فى عمل الصبغات، كل هذا يؤدى إلى تلف الشعر وتدهوره، فيلجأ الكثير إلى علاج الشعر عن طريق عمل البروتين سواء فى صالونات التجميل أو فى البيت، حيث يعمل البروتين على إعادة وتقوية بنية الشعر، ولكن يحرص البعض على عمل البروتين فى البيت، بدلاً من البروتين المتواجد فى صالونات التجميل والذى يحتوى على مادة الفورمالين، التى تسبب بعض الأمراض، ويتكون البروتين من بعض الألياف النباتية أو الحيوانية ويعاد تصنيعه بعد ذلك، فيثبت على الشعر باستخدام مكواة الشعر، واليوم سوف نقدم لكم بعض خلطات بروتين طبيعي للشعر يحضر فى البيت بأقل تكلفة وغير ضار بالشعر ومن أهم هذه الخلطات ما سوف نذكره لحضراتكم في هذا المقال.

1 ) خلطة المايونيز والعسل لتنعيم وتطويل:

حيث يعمل العسل على ترطيب الشعر ولمعانه،بينما يعمل المايونيز الذى يحتوى على البيض على تقوية الشعر وتغذيته،حيث نقوم بخلط ثلاث ملاعق من المايونيز مع ثلاث ملاعق من العسل الأبيض، ونخلطهم جيداً فى وعاء حتى نحصل على خليط متجانس، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر خصلة خصلة ونتركه لمدة ساعة، ويمكننا تمشيط الشعر بواسطة مشط خشبي ذو أسنان واسعة للتأكد من أن الشعر أصبح مغطى بخليط العسل والمايونيز، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، واستخدام شامبو خالى من المواد الكيميائية مثل شامبو الأطفال، وينصح بتكرار الوصفة مرة كل اسبوع.

2) خلطة البيض والزبادى:

حيث يعمل الزبادى على ترطيب الشعر وتطريته، والبيض يعمل على تغذية الشعر، فنقوم بخلط ملعقتين كبيرتين من الزبادى مع بيضة واحدة ونخلطهم جيداً