نرفق لكم رابط الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بمكتب العمل، الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية علي موقعها الرسمي، لكي يتمكن جميع المواطنين والمقيمين بالدخول علي رابط الخدمة الإلكتروني يرجي منهم اتباع قراءة هذا المقال، لكي يتعرف المستعلمين من معرفة حالة نقل الكفالة بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى مقرات وزارة العمل السعودية المنتشرة في العديد من المناطق علي مستوي المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بمكتب العمل

يمكن لجميع العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك أصحاب الأعمال من المواطنين السعوديين وغير السعودييين من الدخول علي الاستعلام عن خدمة نقل كفالة عامل وافد، بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

زيارة رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية من ثم.

أملئ كل البيانات المطلوبة في أماكنها مثل اسم المستخدم والرقم السري في خانة تسجيل الدخول من ثم.

اختيار الخدمات الالكترونية من ثم.

اختيار خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من ثم.

من ثم. تعبئة جميع البيانات المطلوب توفرها في الخانات الفارغة من ثم.

النقر علي أيقونة بحث من ثم.

عقب أتمام عملية إدخال بيانات خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة سوف يظهر لك جميع المعلومات المراد معرفتها بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى اقرب فرع من فروع مكتب العمل السعودي للاطلاع علي بيانات حالة الطلب.