طريقة عمل الباديكير للقدمين في المنزل بحرفية البيوتي سنتر في 10 دقائق

تعتبر الأظافر من أكثر الأشياء التي تهتم بها جميع البنات؛ لأنها تعطي للقدم مظهر جذاب، وأنيق، ويعتبر الباديكير علاج طبيعي للأظافر لحمايتها، وجعلها أكثر قوة، وحيوية، فالباديكير من أحدي الوسائل الصحية للعناية بالقدمين والأظافر، فهو يعمل علي تنظيف، وحماية القدم، والأظافر، فهو يعمل على التخلص من الأوساخ، والبيكتريا التي تتواجد أسفل الأظافر، وبالتالي يقلل من الإصابة بالأمراض، ويساعد على التخلص من الروائح الكريهة، ويعمل على ترطيب القدمين، ومنحهم النعومة، والنضارة، ويجعل القدمين أقل تعرضاً للبثور، والمشكلات الأخري، ويعمل على تقشير القدمين، أو إزالة الجلد الميت، ويعالج تشقق الأقدام.

ويحفز باديكير القدم من نمو الخلايا الجديدة، ويعمل على ازالة مسمار القدم، فالباديكير يعالج خشونة القدم، و إزالة أنسجة الكالو، ويساعد الباديكير على الاسترخاء وراحة الجسم، ويخفف من التوتر، ولذلك نقدم لحضراتكم أسهل وأسرع الطرق لعمل الباديكير في المنزل، فتابعونا.

المكونات اللازمة لعمل الباديكير في المنزل

ماء دافئ لنقع القدمين. شاور جيل ذو رائحة طيبة. منشفة قطنية نظيفة. ملعقتان من الفازلين. حجرة لحك القدمين. مبرد خشبي.

طريقة عمل الباديكير في البيت

احضري وعاء كبير ثم ضعي فيه الماء الدافئ، وقومي بوضع قدمك في الماء الدافئ لمدة عشرة دقائق، ثم قومي بإخراج قدميك من الماء الدافئ، ثم قومي بتنشيف أصابعك جيداً، ثم قومي بفرك قدمك بالحجر؛ لإزالة خلايا الجلد الميته والتشقق، ثم قومي بوضع الفازلين على جوانب أضافرك، ثم اتركية لمدة 5 دقائق، ثم قومي بإزالة القشرة، والجلد الميت باستخدام المبرد الخشبي، الخشبي، ثم قومي بوضع المقوي للأظافر لكي يحميها من التكسير، إذا داومتي على هذه الطريقة، فسوف تحصلي على قدمين ناعمتين، وخالية من التشققات.