لسلامتكم و سلامة من تحبون #تباعد و #توكلنا

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???? *لسلامتكم*

وسلامة من تحبون ????????‍???????????? ساهموا في نشر هذه التعليمات لمجموعاتكم البريدية، وأصدقاءكم ومعارفكم وعمالتكم والعاملين لديكم.. واحرصوا على تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد ???????? مستشعرين قول الله تعالى: *{وتعاونوا على البر والتقوى}*.. صدق الله العظيم ???? انقر هنا لعرض الملف





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