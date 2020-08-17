تنظيمات جديدة لحفريات الطرق في الرياض لمنع الهدر المالي

تصدر أمانة منطقة الرياض، تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنها ستصدر بتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه، تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل مدينة الرياض مُلزمة لكل الجهات الخاصة والحكومية، وذلك في شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.

وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، عبر تويتر، إن التنظيم الجديد يمنع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة ٥ سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية، توحيدًا للجهود ومنعًا للهدر المالي وتعزيزًا للعمل التكاملي بين الجهات.