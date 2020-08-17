تصدرها في سبتمبر المقبل
تصدر أمانة منطقة الرياض، تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنها ستصدر بتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه، تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل مدينة الرياض مُلزمة لكل الجهات الخاصة والحكومية، وذلك في شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.
وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، عبر تويتر، إن التنظيم الجديد يمنع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة ٥ سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية، توحيدًا للجهود ومنعًا للهدر المالي وتعزيزًا للعمل التكاملي بين الجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيمات جديدة لحفريات الطرق في الرياض لمنع الهدر المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.