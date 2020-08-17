السعودية اليوم / تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



دكار 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

// انتهى //

03:13ت م

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دكار 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.// انتهى //03:13ت م0216

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