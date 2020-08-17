السعودية اليوم / تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.

// انتهى //

02:12ت م

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نواكشوط 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.// انتهى //02:12ت م0212

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