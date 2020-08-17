السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تعلن عن فتح باب القبول لدرجة الماجستير في عدد من التخصصات



الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

وجهت رئيسة الجامعة

أوضحت ذلك عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة بنت محمد المصري، مؤكدةً بأن برامج الماجستير سوف تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية. كما أوضحت أن البرامج التي أعلن عنها اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة بجدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام طلاب فقط، وبرنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في تقنيات الترجمة بالرياض للطالبات.

وبينت الدكتورة المصري أن التقديم سيكون متاحا للراغبين ابتداءً من ظهر غد الاثنين، وينتهي يوم الخميس 20 أغسطس 2020 عند الساعه 12 ظهراً.

وأشارت إلى أن الخريجين من برامج الماجستير سوف يحصلون على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وإفادة بإتمام البرنامج من جامعة كولورادو الأمريكية ،مبينةً أن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة الإلكترونية يتميز بنمط تعليم حديث ومميّز ويعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقر فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلّم.

وشددت عميدة الدراسات العليا على اشتراط الجامعة ضرورة اجتياز جميع المتقدمين والمتقدمات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP)حسب شروط كل برنامج، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم بزيارة بوابة القبول في الموقع الإلكتروني للجامعة، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول.

23:23ت م

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الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسوجهت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي بفتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1442 هجري، وذلك نظراً للإقبال المتزايد على دراسة الماجستير بالجامعة.أوضحت ذلك عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة بنت محمد المصري، مؤكدةً بأن برامج الماجستير سوف تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية. كما أوضحت أن البرامج التي أعلن عنها اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة بجدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام طلاب فقط، وبرنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في تقنيات الترجمة بالرياض للطالبات.وبينت الدكتورة المصري أن التقديم سيكون متاحا للراغبين ابتداءً من ظهر غد الاثنين، وينتهي يوم الخميس 20 أغسطس 2020 عند الساعه 12 ظهراً.وأشارت إلى أن الخريجين من برامج الماجستير سوف يحصلون على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وإفادة بإتمام البرنامج من جامعة كولورادو الأمريكية ،مبينةً أن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة الإلكترونية يتميز بنمط تعليم حديث ومميّز ويعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقر فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلّم.وشددت عميدة الدراسات العليا على اشتراط الجامعة ضرورة اجتياز جميع المتقدمين والمتقدمات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP)حسب شروط كل برنامج، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم بزيارة بوابة القبول في الموقع الإلكتروني للجامعة، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول.23:23ت م0192

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