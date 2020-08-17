شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم حضور» للمعلمين أسبوعيا و3 فترات دراسية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إدارتا التعليم الجامعي والعام، خطة استئناف الدراسة لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية «عن بعد» خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وبينت المتحدث باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري أن قرار التعليم «عن بُعد» يشمل حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية من قادة مدارس ووكلاء ومرشدين طلابيين وإداريين، إضافة إلى المعلمين والمعلمات للتواصل مع طلابهم عبر الفصول الافتراضية، مشيرة إلى أن حضور المعلمين والمعلمات يكون ليوم واحد فقط في الأسبوع بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وأضافت «الشهري»: إن حضور المعلمين يشمل أيضا متابعة التكليفات المتعلقة بتعذر دخول الطلاب لمنصة «مدرستي».

وبينت أن اليوم الدراسي سيكون على فترتين، الأولى: للمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ 7 صباحا، والثانية: من الـ 3 عصرا للمرحلة الابتدائية، مشيرة إلى توفير العديد من الأدلة الاسترشادية لجميع الفئات لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين على الاستفادة من كافه خدمات المنصات.

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وبين المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن الدراسة في التعليم الجامعي الحكومي والأهلي والمؤسسة العامة للتعليم التقني المهني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية ووفقاً لصلاحيات الجهات المهنية لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف «الأحمري»: إن الدراسة منذ بداية الجائحة لم تتوقف ليوم واحد في المملكة لوجود بنية تحتية قوية في الجامعات، فضلا عن النجاحات التي تعكسها الأرقام بشأن التعليم الجامعي، نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأضاف: إن الدليل الاسترشادي اقترح للجامعات توزيع جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية على 3 فترات الأولى: من الـ 8 صباحاً حتى الـ 12 ظهرا، والثانية: من الـ 1 ظهرا حتى الـ 5 عصراً، والثالثة من الـ 6 مساء وحتى العاشرة ليلا وذلك لتقليص كثافة الحضور في القاعات.