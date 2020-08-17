شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 63 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وكثّفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ورفع 11966 طنًا من النفايات المنزلية، وإزالة 42187 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بأحياء المدينة المنورة.
وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية لضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.
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