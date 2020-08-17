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القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون بذكرى الاستقلال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجابونية علي بونجو أونديمبا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجابونية علي بونجو أونديمبا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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