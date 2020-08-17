ضبط 50 مخالفة في 599 جولة رقابية.. وتعقيم 566 موقعا

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جاء ذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات الصحية والبلدية.
فيما واصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من خلال غسل وتعقيم وتطهير 566 موقعًا، باستخدام 159497 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 472 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 7447 طنًا من النفايات، وإزالة 4042 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9543 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
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