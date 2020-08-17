شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وسفلتة شوارع «عليا الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إلى أنه تم البدء بكشط وإعادة سفلتة الشوارع الواقعة في نطاق المربع المحصور بين شارعي اليرموك، وبشار بن برد، وشارعي فراس بن النضر، وشارع مكة.
وأضاف م. الزايدي أن البلدية حريصة على انسيابية حركة المرور مع تنفيذ أعمال الصيانة دون إعاقة أو تأخير في الحركة داخل الحي، وذلك بتجزئة العمل وفق مربعات متساوية يتم من خلالها الانتقال إلى المربع الآخر بعد الانتهاء بالكامل من المربع الجاري العمل فيه حاليًا.
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