شكرا لقرائتكم خبر عن 352 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 352 بلاغًا، و74 استفسارًا، و10 تقارير، و25 طلبًا.

شملت البلاغات 14 بلاغًا متعلقًا بمخالفة إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها 2 بشأن عدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغ بشأن مساكن العمال، وبلاغ بشأن الزحام في المنشآت، إضافة إلى 10 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

وأوضح المركز أن البلاغات شملت كذلك 27 مخالفة تتعلق بالإنارة، و134 بشأن النظافة العامة، و2 للمباني، و2 للاستثمار، و83 بشأن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و73 تتعلق بصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، وبلاغ بشأن الأمن والسلامة، إضافةً إلى 4 بشأن الحدائق، و12 متعلقة بالأسواق.