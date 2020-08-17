شكرا لقرائتكم خبر عن 92.8 ألف ريال مصروفات «كافل اليتيم» بتاروت والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن عدد الكوبونات الغذائية لهذا الشهر بلغ نحو 65 كوبونًا، أي بكلفة 17.310 ريالات، موضحًا أنه تم تقديم مساعدات أخرى للأيتام بقيمة 2000 ريال، وإضافة عائلة جديدة لقائمة العوائل المستفيدة من مساعدات اللجنة.
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