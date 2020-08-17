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92.8 ألف ريال مصروفات «كافل اليتيم» بتاروت

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قال رئيس لجنة كافل اليتيم التابعة لجمعية تاروت الخيرية أيوب أبو زيد، إن مصروفات اللجنة خلال شهر يوليو 2020م، بلغت نحو 92.810 ريالات. وأضاف إن مجموع المساعدات النقدية التي تم إيداعها في الحسابات البنكية للأيتام بلغت 55.200 ريال، في حين بلغت مصروفات العيدية نحو 18.300 ريال.

وأشار إلى أن عدد الكوبونات الغذائية لهذا الشهر بلغ نحو 65 كوبونًا، أي بكلفة 17.310 ريالات، موضحًا أنه تم تقديم مساعدات أخرى للأيتام بقيمة 2000 ريال، وإضافة عائلة جديدة لقائمة العوائل المستفيدة من مساعدات اللجنة.

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