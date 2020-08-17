شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 267 متفوقة في حفل «الدانة» الخامس بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

أقامت جمعية «سيهات» للخدمات الاجتماعية، حفل «الدانة.. تفوق وتميز» في نسخته الخامسة، في بث إلكتروني، كرّمت من خلاله 267 متفوقة من خريجات المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة شوقي المطرود، الدعم اللا محدود الذي قدمته القيادة الرشيدة - أيدها الله - للمرأة السعودية لتأخذ دورها في بناء الوطن وتحقيق رؤية 2030، موضحًا أن المرأة أثبتت جدارتها وقدرتها على أداء هذا الدور.

وقالت مساعدة الشؤون التعليمية بمحافظة القطيف نهى الحديثي: «لمن سلكن طريق العلم بعزم وارتقين نحو التميّز بهمّة ونهم، نحتفل بما حققتُنّه بخطوات لمستقبلكن ومستقبل الوطن وآماله في ظل دعم لا محدود للتعليم من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد - يحفظهما الله - وما تقدمه وزارة التعليم من جهود».

وتحدثت مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي عن فخرها بمشاركة جمعية «سيهات» الاحتفاء بإضافة جديدة في لوحة الشرف تتمثل في كوكبة جديدة من المتفوقات، وبالمنافسة الشريفة بين دانات الوطن المبدعات في ظل ارتفاع سقف التحدي بين فتياتنا الطالبات.

من ناحيتها، أكدت فاطمة اليوسف أن جمعية سيهات أتاحت فرصة لأن يكون الجميع داعمًا للمحافل التي ترفع العلم وتكرمه، وثمّنت هذه المبادرات التي تثبت فعالياتها ونجاحها عامًا بعد عام، تاركة أثرها الإيجابي في نفوس أولياء الأمور والطالبات.