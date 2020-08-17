شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 560 دجاجة مجهولة المصدر بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لبلدية محافظة القطيف، 560 دجاجة مجهولة المصدر، و50 كيلو من المصنفات التي أعيد تجميدها بعد إذابتها، وذلك ضمن جهود البلدية لتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية.

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