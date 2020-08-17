شكرا لقرائتكم صدور حركة النقل الداخلي في تعليم سراة عبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-17 صدور حركة النقل الداخلي في تعليم سراة عبيدة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي يوم أمس الأحد، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمراحل التعليم العام كافة. وأوضح مدير شؤون المعلمين سعيد الوهابي ، أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة في المفاضلة ، وأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور .



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