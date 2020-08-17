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صدور حركة النقل الداخلي في تعليم سراة عبيدة
متابعات الخليج 365 - واس
اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي يوم أمس الأحد، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمراحل التعليم العام كافة.
وأوضح مدير شؤون المعلمين سعيد الوهابي ، أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة في المفاضلة ، وأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور .
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