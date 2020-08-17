، "الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب بندر بن مشعل الهطلاني، بزفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن يوسف الهطلاني، بمحافظة القريات، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب.

وتهنئ "الخليج 365" العريس، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.