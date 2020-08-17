، شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع "الأمانة".. وتوفر مجموعة من الكتب المتنوعة وفعاليات للأطفال

أطلق المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب التابع لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، عودة تدريجية لحافلات مصادر التعلم المتنقلة للساحات والحدائق بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.

ويهدف المشروع إلى ربط جمهور القراء بالقراءة، وتنمية الوعي المعرفي لديهم من خلال توفير الكتب والذهاب للأماكن التي يتواجد فيها الجمهور مباشرة وذلك عن طريق قيام حافلتين بالوقوف في الساحات والحدائق والمنتزهات، مجهزتين بكتب منوعة، في مختلف أنواع المعارف مثل: علم النفس، والعلوم التطبيقية، والشعر، والروايات، كما تقدم الحافلتان فعاليات للأطفال، تتضمن قراءة القصص وتنمية مهارات الرسم والتلوين لديهم.

ومن أجل أن نعود بحذر فقد اتخذ المشروع عدة اشتراطات صحية للاستفادة من الخدمات القرائية من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية المقرة من وزارة الصحة كارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة ووجود المعقمات.

وتقوم فكرة المشروع على توفير حافلتين متنقلتين تستقبلان المهتمين بالقراءة في الساحات والمتنزهات والحدائق في الرياض.

وتم تقليص تواجد الحافلات من 5 أيام إلى 3 أيام وعدد الساعات من 4 ساعات إلى ساعتين باليوم وحددت الأحياء المشمولة بتواجد الحافلات وهي شمال شرق:

حديقة الواحة، حديقة الروضة، حديقة الياسمين.

جنوب غرب:

حديقة حي لبن، حديقة الدانة، حديقة الفريان.