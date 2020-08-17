شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية وربطها بفواتير الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وربطها بفاتورة الكهرباء. تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وربطها بفاتورة الكهرباء. ومن جانبها نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن الأمر ليس له أساس من الصحة. وكانت بعض التغريدات قد تناولت مزاعم وشائعات عن فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنها ستحسب وفق قيمة الكهرباء.

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